Il Vallo di Adriano

Dicono che… la nomina di Daniela Bosia nel Consiglio Generale della Fondazione Crc di Cuneo in rappresentanza dell’area monregalese, avvenuta ieri al termine di un bando pubblico, non abbia affatto sanato i rapporti tra l’ente presieduto da Giandomenico Genta e l’amministrazione comunale di Mondovì. Dopo aver incassato per due volte la bocciatura del suo ex capo di gabinetto Gabriele Campora, ufficialmente “per mancanza di requisiti statutari”, il sindaco della città del Belvedere, Paolo Adriano, eletto nel 2017 a capo di un fronte di liste di centrosinistra, se l’è legata al dito. Al punto che negli ambienti politici della Granda c’è chi prevede nuovi scontri.