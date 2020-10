Coronavirus, oltre 2mila nuovi casi in Piemonte

Continuano ad aumentare i contagi da Coronavirus in Piemonte. Nelle ultime ventiquattr’ore sono stati registrati 2.032 nuovi positivi (di cui 1.036, il 51%, asintomatici). I ricoverati in terapia intensiva sono passati da 79 a 84 (+5), gli ospedalizzati più lievi sono aumentati di 136 unità e ora sono 1.362. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.016. Nove i decessi registrati che fanno salire il numero totale a 4.236. Sono, infine, 107 i pazienti dichiarati virologicamente guariti.