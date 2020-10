CORONAVIRUS & POLITICA

Il Covid entra a Palazzo Lascaris, positivo un consigliere regionale

Assente da sei giorni, solo oggi al leghista Lanzo è stato comunicato l'esito del tampone. Scatta l'allarme in via Alfieri. Il presidente Allasia sconvoca le riunioni delle commissioni di lunedì e la seduta d'Aula di martedì. Sempre più probabile il ritorno ai lavori in remoto

Sconvocate le commissioni di lunedì e la seduta d’Aula di martedì. Una misura precauzione assunta dal presidente di Palazzo Lascaris Stefano Allasia dopo aver appreso della positività al tampone di Riccardo Lanzo, consigliere regionale della Lega e presidente della commissione Autonomia. Lunedì scorso, al termine della riunione della quarta commissione, il consigliere aveva accusato alcuni sintomi influenzali e si era recato a casa (non partecipando all’assemblea dello scorso martedì) in attesa di sottoporsi al test. Il tampone, effettuato giovedì ha dato esito positivo al Covid19. A quanto risulta le sue condizioni di salute sono buone.

Allasia ha prontamente informato gli uffici e i capigruppo e ha concordato la decisione di sospendere le riunioni e avviare le procedure previste dai protocolli del caso (a partire dall’individuazione della catena dei contatti in modo da sottoporre a controlli colleghi e dipendenti entrati in rapporto con Lanzo). Facile prevedere che a questo punto, proprio per prevenire simili situazioni, i lavori di Consiglio e commissione tornino in remoto, come del resto è stato consigliato dal Dirmei, il Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive, che giorni fa ha inviato una lettera all’assessore alla Protezione Civile Marco Gabusi e al presidente Allasia proprio per sollecitare convocazioni on line.