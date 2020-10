Fondazione De Agostini, Chiara Boroli nuova presidente

Chiara Boroli è stata nominata presidente della Fondazione De Agostini, di cui era segretario generale dal 2007. Roberto Drago, presidente uscente, è stato insignito del ruolo di presidente onorario, mentre Marcella Drago è la nuova segretaria generale della Fondazione. Il nuovo Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per il triennio 2020-2022, è composto da rappresentanti delle famiglie Boroli e Drago - Chiara Boroli, Marcella Drago, Alessandra Albertini, Carlotta Boroli, Giorgia Cipolato Piras, Nicola Drago - e dai consiglieri indipendenti Mario Calderini, Augusto Ferrari e Roberto Saviane. Approvato il nuovo statuto, che attribuirà alla Fondazione la qualifica di Ente Filantropico del Terzo Settore. "Come Segretario Generale della Fondazione dal 2007, ho potuto seguirne tutte le fasi di vita dalla costituzione al traguardo dei 243 interventi finanziati in 13 anni di attività - commenta la neo presidente -. Abbiamo sempre messo al centro del nostro operato le persone e la ricerca del bene comune, lavorando con trasparenza e rigore. Sono soddisfatta e orgogliosa del lavoro svolto in questi anni e molto grata alle persone che hanno collaborato con me. Proseguiremo nel percorso già avviato per far sì che la Fondazione De Agostini abbia un ruolo sempre più centrale nel terzo settore, anche attraverso il mio incarico in Assifero, l'Associazione Italiana delle Fondazioni ed Enti della filantropia Istituzionale".