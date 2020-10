EMERGENZA SANITARIA

Chiusi Pronto Soccorso e sospesi ricoveri non urgenti in 7 ospedali

Il personale delle strutture dirottato sul fronte dell'emergenza. Interessati i presidi di Carmagnola, Cuorgnè, Ceva, Lanzo, Giaveno, Venaria e Nizza Monferrato. Il provvedimento del Dirmei potrebbe precedere decisioni analoghe per altre strutture

Chiusura dei Pronto Soccorso e dei posti di primo intervento, sospensione di tutti i ricoveri non urgenti e interruzione delle prestazioni ambulatoriali con l’esclusione di quelle per patologie oncologiche. È il provvedimento con effetti immediato che riguarda al momento sette ospedali, ma che già nelle prossime ore potrebbe estendersi ad altre strutture sul territorio regionale. A essere interessati dalla direttiva sono i presidi di Carmagnola, Cuorgnè, Ceva, Lanzo, Giaveno, Venaria e Nizza Monferrato. L’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, hub per tutta la provincia, ha intanto sospeso da oggi gli interventi chirurgici programmati.

La decisione comunicata dal direttore del Dirmei, Emilpaolo Manno e controfirmata tra gli altri dal neodirettore dell’Emergenza Covid Gianfranco Zulian, ha effetto immediato ed è stata assunta “in considerazione della rapida progressione dell’epidemia e della situazione critica del sistema di emergenza territoriale e dell’incremento esponenziale del fabbisogno di ricoveri”, nonché della necessità di “impiegare nel modo più efficiente le risorse disponibili, mantenendo la risposta alla domanda di salute dei cittadini, con priorità alle emergenze e urgenze”