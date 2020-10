EMERGENZA SANITARIA

Liceali a casa e bus dimezzati

I due punti dell'ordinanza che Cirio firmerà nelle prossime ore. Didattica a distanza per tutti gli studenti delle scuole superiori e trasporto regionale a metà del carico. Ultimi tentativi di contenere il contagio da Covid in regione in attesa di provvedimenti nazionali

Didattica a distanza al cento per cento nelle scuole superiori, per tutte le classi e mezzi pubblici al 50 per cento del carico su tutto il territorio piemontese. Sono questi i due principali provvedimenti contenuti nell’ordinanza regionale che il governatore Alberto Cirio firmerà nelle prossime ore. L'obiettivo è naturalmente quello di rallentare i contagi da Covid-19.

In mattinata è previsto un confronto finale con l’Ufficio scolastico regionale, che è già informato della intenzione della Regione. Il provvedimento dovrebbe essere in vigore già da lunedì. Rispetto al trasporto pubblico locale, la riduzione dei passeggeri sarebbe dall’attuale 80 per cento alla metà del carico che possono trasportare bus e treni regionali. I provvedimenti sono in linea con quelli che stanno adottando altre regioni nel resto d’Italia.