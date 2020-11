Martinetti (M5s), Bongioanni si rimbocchi le maniche

Quello del consigliere di Fdi Bongioanni nei confronti del ministro Dadone è "un attacco provocatorio e che indugia sul personale con fare bullesco che noi uomini delle istituzioni dovremmo rifiutare con sdegno". Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale M5s Ivano Martinetti. "In politica le critiche sono ben accette anche se a volte ripiegano sulla polemica strumentale - aggiunge l'esponente pentastellato - ma andare a scavare sul personale è un comportamento vile. Ho come l'impressione che se facessi uno screening delle carriere lavorative, formative e scolastiche degli esponenti di Fratelli d'Italia o della maggioranza in Regione troverei gustose chicche. Ma non lo farei mai, preferisco giudicare per il lavoro che si sta facendo qui ed ora. Purtroppo la situazione è critica. In Piemonte dobbiamo darci molto da fare, perché gli ospedali sono al collasso, il personale sanitario non ce la fa più e l'economia è a terra. La migliore risposta che Bongioanni e la sua giunta potrebbero dare al Ministro e al Governo è rimboccarsi le maniche per farci uscire tutti quanti da questo pantano. Come nella buona tradizione cuneese. Parlare poco e fare tanto".