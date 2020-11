Covid: Rossi-Valle (Pd), occorre trasparenza sui dati

Il vicepresidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale, Domenico Rossi, e il coordinatore del gruppo di lavoro sull'emergenza Covid-19, Daniele Valle, esponenti Pd, chiedono maggiore "trasparenza sui dati Covid in Piemonte". La richiesta sarà formalizzata con una mozione che sarà presentata in Aula. "Con l'aggravarsi della pandemia - dicono Rossi e Valle - diventa fondamentale offrire ai cittadini dati certi, completi, interoperabili e accessibili. Le misure restrittive che il Piemonte aveva adottato, le polemiche sulla classificazione in zona rossa, e le prossime scelte si possono affrontare solo sulla base di dati chiari, utili a costruire il consenso necessario affinché le azioni di contenimento vengano accolte e messe in pratica". "Conosciamo i ricoveri giorno per giorno - esemplificano - ma non i dimessi e i nuovi ricoveri. Conosciamo i tamponi fatti ma non divisi per Asl, i positivi di ciascun Comune ma non la serie storica, i dati dei contagi ma non la loro suddivisione all'interno dei sistemi, ad esempio quello scolastico. E non ci sono i dati dei 21 indicatori considerati dal Governo per l'applicazione delle misure contenitive nelle Regioni". "Chiediamo alla Giunta regionale - aggiungono - di fare in modo che questi dati siano resi pubblici, e di nominare un referente su dati e trasparenza, a cui la società civile possa fare riferimento".