Covid: Raviolo commissario Alessandria, protesta il Pd

Mario Raviolo, direttore della Maxiemergenza regionale 118, è il nuovo commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus dell'ospedale di Alessandria; lavorerà al fianco del direttore generale Giacomo Centini. Critica la scelta il Pd cittadino "La nomina di Raviolo cacciato lo scorso aprile dall'unità di crisi piemontese per totale incapacità, a commissario dell'ospedale di Alessandria non è solo una drammatica vergogna - si legge in una nota del partito -. Ma dimostra la logica della coppia Cirio-Icardi di considerare Alessandria peggio di come l'impero romano considerava le provincie barbare della Gallia. E stupisce il silenzio del sindaco leghista Cuttica. Il sindaco deve tutelare i cittadini che governa non il partito al quale appartiene".