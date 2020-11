Tram a 5 stelle

Dicono che… la proposta è stata considerata unanimemente di buon senso, anche se sorprende un po’ che ad avanzarla sia stato proprio il Movimento 5 stelle. È stato approvato a Palazzo Lascaris un emendamento all’assestamento di bilancio in cui si prevede per la prima volta che il presidente dell’Agenzia per la mobilità piemontese possa ricevere un emolumento per le sue mansioni. Si tratta dell’organismo che regola il servizio di trasporto pubblico locale ed elargisce i finanziamenti alle aziende che se ne occupano. Non è sfuggito ai più che la richiesta sia arrivata proprio ora che, dopo la trasformazione dell’agenzia da metropolitano a regionale, sia stata eletta alla guida Licia Nigrogno, assessore pentastellato del Comune di San Mauro Torinese. Chissà che pandemonio si sarebbe scatenato se la richiesta fosse partita dalla Lega o dal Pd.