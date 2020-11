Torino 2021: Saracco, non mi candido a sindaco

Il rettore del Politecnico di Torino, Guido Saracco, non si candiderà a sindaco alle prossime amministrative. "In questi mesi - spiega in una nota - la mia persona è stata sovente associata al ruolo di potenziale candidato sindaco per le elezioni amministrative di Torino dl 2021. Sono lusingato e ringrazio tutti coloro che vedono in me la persona che potrebbe candidarsi ad assolvere alla massima forma di servizio della propria comunità cittadina. Tengo però a comunicare oggi che non sono disponibile a ricoprire questo ruolo, principalmente per circostanze contingenti che riguardano la mia sfera personale che si sommano agli impegni presi con il mio ateneo".

"Reputo il ruolo del sindaco davvero fondamentale per dare a Torino un nuovo impulso verso uno sviluppo sostenibile, inclusivo e attento alla qualità della vita, come considero la ripartenza di Torino fondamentale per l'impatto che potrà avere ben oltre il perimetro cittadino. Proprio per questo ho approfondito con la massima serietà e attenzione queste istanze", spiega Saracco. "Posso garantire comunque che come rettore del Politecnico di Torino, nella direzione dell'impatto sociale che questa grande istituzione si e' data col suo piano strategico – conclude Saracco – continuerò a dare il contributo che mi compete allo sviluppo di questa città, lavorando senza riserve, come ho fatto in questi anni, con la prossima Amministrazione comunale, così come con i principali attori del territorio".