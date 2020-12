La rincorsa di Liardo

Dicono che… incurante del freddo e del possibile rinvio delle elezioni comunali, Enzo Liardo ha bruciato tutti sul tempo ed è già a caccia di voti. L’ex consigliere comunale di Forza Italia e poi del Pdl, recentemente passato nel partito di Giorgia Meloni, è sceso in strada nel week end con tanto di roll up e gazebo, avviando una lunga campagna elettorale in vista delle elezioni di Torino del prossimo anno. Obiettivo: tornare in Sala Rossa, chissà magari per la prima volta tra i banchi della maggioranza.