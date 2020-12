M5s: Appendino, non mi candido a segreteria Movimento

"No, non mi candido. Mi sono autosospesa dal Movimento, per coerenza" (dopo la sentenza di condanna al processo Ream, ndr). Così, a "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1, la sindaca di Torino Chiara Appendino ha risposto alla domanda su una sua candidatura alla segreteria del Movimento 5 Stelle. E allo stesso modo ha risposto a proposito della partecipazione al voto su Rousseau per il documento finale degli Stati Generali. "Non ho votato, anche perché non ho partecipato agli Stati Generali essendomi autosospesa - spiega la sindaca -. Però sono contenta che si stia facendo questo percorso e mi sento pienamente parte del Movimento e della sua comunità".