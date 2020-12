Torino: Lennon e Kobe Bryant entrano nella toponomastica

Torino rende omaggio a John Lennon e Kobe Bryant. L'ex Beatles e l'indimenticato campione Nba sono due delle figure che verranno ricordate dalla toponomastica torinese secondo quanto deciso questa mattina dalla apposita Commissione consiliare. A Lennon sarà intitolato un giardino nella Circoscrizione 3, mentre a Black Mamba la piastra di pallacanestro nel giardino di corso Taranto. Sarà inoltre ricordato con una targa il luogo dove ha vissuto il pittore Francesco Tabusso, mentre l'area giochi davanti al Palagiustizia porterà il nome di Lidia Poet, prima donna ad entrare nell'Ordine degli Avvocati nel 1920. Al cantautore cuneese Gian Maria Testa sarà invece intitolata la nuova via fra piazza Nizza e scalo Vallino. Inoltre la Città inserirà nella toponomastica i nomi di 7 donne illustri le pittrici Jessie Boswell, Giovanna Garzoni e Evangelina Gemma Alciati, la partigiana Giuseppina Vittone Li Causi, l'antifascista Silvia Pons, la giornalista e scrittrice Paola Marzola Lombroso e la bibliotecaria Virginia Carini Dainotti. Saranno poi ricordati la sosta della Sindone al castello di Lucento, i torinesi morti durante l'occupazione jugoslava in Friuli, Oscar Boidi, Enrico Fiore, Aldo Ricca, ma anche Jachino Marletta, conosciuto come il Maciste, e Massimo Boario, fondatore dell'omonima casa editrice musicale.