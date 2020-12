Fondazione Torino Musei, calo del 68% ma cresce il web

"La cultura ha superato la dura prova imposta da questo 2020, è sempre stata presente e attiva ha imparato che possiamo raccontarci anche a distanza". Pensa positivo la Fondazione Torino Musei che chiude il 2020 con 196.438 biglietti staccati fra Gam, Mao e Palazzo Madama, con una contrazione del 68% rispetto al 2019, a fronte però di soli 136 giorni di apertura al Mao, 137 alla Gam e 148 a Palazzo Madama. In sensibile aumento le attività sui social e web, con oltre 560 video, visite guidate virtuali, conferenze e il nuovo canale digitale In Onda, con contenuti didattici multimediali per le scuole. La crescita media dei followers complessivi di Instagram e' stata del 63,33%, per un totale di oltre 74 mila followers, su Facebook i like sono cresciuti del 7% per la Gam, del 15% per il Mao e del 28% per Palazzo Madama, e su Twitter la Fondazione Torino Musei è cresciuta del 4,2%. Fra le 30 e le 50 mila visualizzazioni su Youtube e fra le 176 mila e le 519 mila quelle sulle pagine web dei 4 siti Internet. "In questi mesi - spiega Fondazione - abbiamo lavorato per garantire un'interessante programmazione per il prossimo anno già a partire dal mese di marzo con due nuove mostre in Gam, 'Arte italiana dal 1920 al 1945. un viaggio nelle collezioni tra pubblico e privato' e 'Sul Principio di contraddizione'".