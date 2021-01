LOTTA AL COVID

Il Piemonte migliora e vede giallo

Nell'ultima settimana l'indice di contagio Rt è sceso all'1,04, stabili le terapie intensive, diminuiscono i ricoveri negli altri reparti. L'incognita legata al rientro degli studenti delle superiori a scuola

Migliorano i dati dell’epidemia in Piemonte. I focolai sono in calo, le terapie intensive stabili al 27 per cento della saturazione, mentre i ricoveri negli altri reparti dovuti al virus scendono dal 46 al 43 per cento. Insomma, non c’è da sedersi sugli allori ma è il segno che il rigore delle autorità durante le festività natalizie e l’ultima settimana in arancione stanno dando i risultati attesi.

Il Piemonte è entrato in zona arancione la settimana scorsa quando l’indice di contagio Rt è salito sopra l’1, attestandosi all’1,14; negli ultimi giorni però è tornato a scendere fino all’1,04. Si balla sulla soglia di passaggio da un colore all’altro e molto dipenderà da quanto accadrà la prossima settimana (sicuramente ancora arancione) in cui si temono eventuali effetti della riapertura delle scuole superiori. Dalla Regione si trasmette un moderato ottimismo: nei prossimi sette giorni l’indice Rt potrebbe scendere sotto l’1 e se così fosse sarebbe discrezionalità del Comitato tecnico scientifico del ministero della salute stabilire che fare da domenica 31 gennaio.

Per tornare in zona gialla, infatti, i parametri devono risultare stabili e sotto le soglie limite per due settimane consecutive. Non è escluso che anche nei primi giorni del mese prossimo, il Piemonte possa rimanere arancione, per stabilizzare ulteriormente la curva. Poi, in assenza di nuovi picchi, tornerà a tingersi di giallo.