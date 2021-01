Forza Italia ricomincia da tre

Dicono che… con l’arrivo di Raffaele Petrarulo si preannuncino scintille nel gruppo di Forza Italia al Comune di Torino. Infatti, il passaggio del consigliere ex dipietrista e rossiano (è stato tra i promotori di una delle tante liste dell’allora candidato sindaco Roberto Rosso) segue di pochi mesi quello di Federica Scanderebech e porta a tre il numero dei componenti azzurri in Sala Rossa. A questo punto, per il poco tempo che manca alla fine del mandato resterà Osvaldo Napoli alla guida del gruppo? Il vertice forzista avrebbe intenzione di chiedergli un passo indietro, anche a fronte delle posizioni critiche verso il partito espresse negli ultimi tempi dal parlamentare di Giaveno. Lui accetterà?