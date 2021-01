Nucleare: Marrone, Regione si farà portavoce istanze Comuni

"E' importante che la Regione Piemonte faccia proprie le osservazioni dei Comuni, così da poterle difendere con l'avvocatura regionale qualora il Governo le respinga". Lo sottolinea, in occasione del Consiglio regionale aperto di oggi sul nucleare, l'assessore Maurizio Marrone, che formulerà in Giunta la proposta che la Regione si faccia portavoce presso il Governo dei Comuni individuati come siti potenzialmente idonei a ospitare il deposito nazionale dei rifiuti nucleari. "Oggi in Consiglio regionale - dice Marrone - ascolteremo con attenzione la voce dei Comuni piemontesi che si sono trovati sbattuti da un giorno all'altro sulla carta dei siti potenzialmente idonei per ospitare il deposito nazionale dei rifiuti nucleari: un lungo elenco di danni agli investimenti in agricoltura, turismo e mercato immobiliare nei territori coinvolti, per colpa di un Governo che si è basato su schede datate e colme di refusi". "Proporrò in Giunta - annuncia - che la Regione Piemonte faccia proprie le osservazioni dei Comuni interessati, raccogliendole in una nota formale da mandare a Roma, così da essere nelle condizioni di poter muovere l'avvocatura regionale qualora la Carta Nazionale delle Aree Idonee (Cnai) non tenga conto, ancora una volta arbitrariamente, delle ragioni dei territori in difesa delle proprie eccellenze enogastronomiche e ambientali".