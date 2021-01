FANTOMAS

Mascherina a scuola, assessora preoccupata

La leghista Caucino confessa il disagio nell'indossarla: "La sera sono senza forze, spossata e molto stanca, durante il giorno deconcentrata. Penso a mio figlio che a scuola in quinta elementare non può mai abbassarla"

“La sera se ho tenuto costantemente la mascherina sono senza forze, spossata e molto stanca, durante il giorno deconcentrata”. Lo scrive su Facebook l’assessore al Welfare della Regione Piemonte Chiara Caucino, con delega ai bambini, che si dice “letteralmente preoccupata per tutti i nostri bambini”. Apprensione dettata dall’esperienza diretta. “Vi assicuro che durante il giorno spesso la abbasso per respirare quando sono sola – aggiunge –. Ma penso a mio figlio che a scuola in quinta elementare non può mai abbassarla altrimenti viene ripreso”.

Tanti i commenti al post di persone che danno ragione all’assessore leghista. “Voi che avete il potere in mano dovete essere i primi a togliere la museruola”, si legge, “se chi decide prendesse in considerazione l’incidenza letale del Covid per fascia d’età potrebbe evitare questa tortura ai bambini”.