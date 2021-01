Compagnia San Paolo, per 2021 stima zero cedola da Intesa

Per il 2021 la Compagnia di San Paolo stima di ricevere "zero dividendi" da Intesa Sanpaolo. Lo ha detto il segretario generale Alberto Anfossi rispondendo alle domande dei giornalisti. "Il che non vuol dire che auspichiamo che si realizzi questa ipotesi", ha aggiunto. "Per il 2021 siamo tranquilli. Se ci saranno dividendi, come auspicato, potremo fare un lavoro ancora migliore", ha affermato il presidente Francesco Profumo,