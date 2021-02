Torino: Ruffino (FI), valorizzare natura civica di Damilano

"Considero oggi un grande errore pretendere che Paolo Damilano si metta il cappello in mano per chiedere il sostegno a ciascuno dei partiti del centrodestra. Così facendo uscirebbe sbiadita e indebolita la natura 'civica' della sua candidatura. Con grave danno per lui e per il centrodestra in generale". A sollecitare il centrodestra a "valorizzare la natura civica" della candidatura a sindaco di Torino dell'imprenditore, è la deputata piemontese di Forza Italia Daniela Ruffino. "La candidatura 'civica' di Paolo Damilano - ricorda in una nota - è nata come sua iniziativa autonoma. Al punto che, con la candidatura, ha subito annunciato la presentazione di una sua lista". Ruffino sottolinea inoltre che "chi lo conosce e conosce la sua storia di imprenditore impegnato anche sul piano civile, sa che Damilano si colloca naturalmente nel centrodestra. Per questa ragione salutai il suo annuncio come una chance importante che si offriva al nostro schieramento per allargare l'area dei consensi, uscendo dal perimetro, sempre troppo asfittico, dei partiti. Con il 'civico' Damilano - conclude - abbiamo l'occasione di riannodare i rapporti con quei settori della società torinese che avevano maturato una grande disaffezione verso la politica".