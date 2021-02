Un salto da Quaglia

Dicono che… pur acciaccato dall’inchiesta giudiziaria sulla vicenda Ream, Giovanni Quaglia non abbia affatto rinunciato a esercitare la sua influenza nella partita amministrativa di Torino. In agenda del presidente della Fondazione Crt ci sono, infatti, incontri con i principali aspiranti sindaco della città: ovviamente, come si conviene a un democristiano di vecchio conio cuneese, di tutti gli schieramenti in campo. E se difficilmente dopo questo giro di consultazioni esprimerà un endorsement pubblico, al termine del colloquio ogni candidato pare sia uscito dal portone di via XX Settembre con la convinzione di aver ricevuto la sua benedizione.