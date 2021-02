IL NUOVO GOVERNO

"Regioni centrali nel Recovery Plan",

Cirio chiede una mano a Berlusconi

Il governatore piemontese presenta al leader di Forza Italia le richieste da sottoporre al premier incaricato Draghi: sospensione delle imposte, ristori immediati per le imprese, acquisto autonomo dei vaccini e coinvolgimento dei territori locali nel piano europeo

Sospensione delle imposte, ristori immediati per le imprese, acquisto diretto da parte delle Regioni dei vaccini e coinvolgimento dei territori locali nella definizione del Recovery Plan. Sono queste le richieste che il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha sottoposto all’attenzione di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, che sta seguendo gli sviluppi della formazione del governo Draghi dalla sua nuova residenza romana sull’Appia Antica, dopo aver avuto un “lungo e cordiale colloquio” con Matteo Salvini, ha voluto sentire il polso dei suoi tre governatori: Donato Toma del Molise, Vito Bardi della Basilicata e, appunto, Cirio.

“Ho individuato tre priorità da far inserire nel programma del professor Mario Draghi – spiega il governatore del Piemonte – Sospensione di tutte le imposte e ristori immediati per le nostre imprese e i nostri commercianti chiusi durante il lockdown, la possibilità di acquistare autonomamente dalle Regioni i vaccini per velocizzare la campagna di immunizzazione e la definizione dei contenuti del Recovery Plan in stretta concertazione”.