EMERGENZA ECONOMICA

Per le Rsa 30 milioni di ristori

Stabiliti gli aumenti delle tariffe per supportare le strutture che ospitano anziani e disabili. Aiuti anche sul fronte dell'assistenza domiciliare. Cirio annuncia ulteriori provvedimenti per il settore

Un ulteriore passo avanti verso i ristori per le Rsa e le strutture assistenziali per disabili, minori e pazienti psichiatrici. Dopo aver deciso, con la legge regionale dello scorso 26 gennaio, lo stanziamento di 30 milioni di euro a favore del settore, oggi la giunta regionale del Piemonte ha stabilito i criteri per la ripartizione che riguarderà oltre un migliaio di strutture.

Il meccanismo di erogazione prevede che il valore di riferimento dell’integrazione tariffaria a giornata di assistenza sia pari a 2,65 euro per le strutture residenziali per anziani, a 1,50 euro per quelle che ospitano le persone con disabilità, patologie psichiatriche e ai centri residenziali per minori, mentre un euro per giornata andrà a integrare le strutture residenziali per persone affette da tossicodipendenza e per le semi residenziali per le persone con disabilità.

Secondo quanto stabilito dalla giunta, il contributo non potrà superare le spese rendicontate, che riguardano sanificazione degli ambienti, acquisto di dispositivi di protezione individuale, maggiori spese per il personale assunto, smaltimento dei rifiuti speciali e specifici investimenti per la messa in sicurezza degli ospiti e degli operatori. Nella stessa seduta è stata anche approvata la delibera che individua criteri e modalità per garantire ristori a chi ha svolto il servizio di domiciliarità.

“Si tratta – osserva il presidente della Regione Alberto Cirio - di un primo significativo passo al quale seguirà l’approvazione dell’atto amministrativo per i ristori previsti dalla legge per le strutture autorizzate e i nuovi inserimenti, nel rispetto delle normative Covid, al fine di garantire la sostenibilità del sistema della residenzialità che ospita oltre 60mila piemontesi e dà lavoro a oltre 40mila persone”.