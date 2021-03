Covid: nel 2020 a Torino oltre 15.300 decessi, +21%

Nel 2020, anno segnato dalla pandemia, i decessi a Torino sono aumentati del 21,2 per cento: Si è passati da 12.642 decessi nel 2019 ai 15.320 registrati nel 2020. Secondo i dati di Afc, la società controllata da Palazzo Civico che gestisce i cimiteri, la crescita di decessi e, quindi, di sepolture, tra prima e dopo l’inizio della pandemia da Covid-19, è di 2678 unità. “Una cifra enorme se raffrontata con gli anni precedenti”, dice il presidente di Afc, Roberto Tricarico illustrando oggi i dati in Commissione consiliare.

All’incremento dei morti si aggiunge il dato relativo alla scelta del funerale, perché il 50 per cento ha fatto ricorso alla cremazione. “L’azienda – sottolinea Tricarico – ha operato e intende operare secondo tre grandi direttrici: soddisfazione dell’utenza, equilibrio di bilancio e prosecuzione del riordino dell’azienda sotto il profilo organizzativo e di alcune pendenze che sono in via di definizione. Recentemente – aggiunge – ho appreso di una denuncia fatta dalla precedente presidente alla Corte dei Conti, per fatti risalenti al 2013-2015, in cui, secondo la denuncia, sarebbero stati corrisposti indebitamente degli incentivi alla progettazione. Ora stiamo cercando anche noi di ricostruire la vicenda. Se si dovesse accertare un danno erariale, l’azienda sarebbe parte lesa e verrebbe imputato a chi lo ha prodotto e si dovrebbero recuperare quelle somme. Come azienda abbiamo proceduto a mettere in mora tutti gli amministratori e dirigenti che ci hanno preceduto, compreso il Collegio sindacale”.