EMERGENZA SANITARIA

Piemonte (s)profondo rosso

I dati confermano il peggioramento e condannano la regione alla retrocessione: Rt puntuale 1.41, l'incidenza è di 279 casi ogni 100 mila abitanti. Nuove restrizioni per le prossime settimane, probabilmente fino a Pasqua

Indicano un quadro generale in peggioramento in tutto il Paese il Report 43 sulla diffusione del Coronavirus. Per il Piemonte, così come in diverse altre regioni, i dati dell’ultima rilevazione settimanale del Ministero della Salute danno un quadro da zona rossa: Rt puntuale 1.41 (superiore al valore 1.25 definito per il passaggio in zona rossa). L’incidenza è di 279 casi ogni 100 mila abitanti. Aumentano i focolai e la percentuale di tamponi positivi. Oltre soglia, secondo quanto si apprende, anche l’occupazione di posti letto sia di terapia intensiva (36% in crescita rispetto al 29% della settimana precedente e oltre la soglia limite del 30%) sia di posti letto ordinari (42% in crescita rispetto al 37% della settimana precedente e oltre la soglia limite del 40%).