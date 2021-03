Portas perde la Uno

Dicono che… tra le ragioni che stanno portando Giacomo Portas a un progressivo raffreddamento dei rapporti con il Partito democratico non ci siano solo questioni di linea politica. Certo, un’eventuale intesa con il Movimento 5 stelle potrebbe provocare a una frattura insanabile tra i due storici alleati, ma il leader dei Moderati è uomo pratico e dietro la sua inquietudine ci sono anche logiche spartitorie sulle quali mastica amaro. Per esempio pare non sia propriamente entusiasta di dover perdere la Prima Circoscrizione, che guida da un paio di lustri con Massimo Guerrini. A lui resterebbe solo la Otto, attualmente presieduta dal renziano Davide Ricca. Il motivo? Per ragioni di equilibri interni al Pd, quella poltrona sarebbe già stata promessa a Ilaria Gritti, componente della segreteria regionale e donna in ascesa della sinistra torinese, tra le fedelissime di Andrea Giorgis.