Liftt, nel capitale Compagnia San Paolo e Fondazione Crt

Liftt, il Venture Capital torinese, nato dall'iniziativa di Compagnia di San Paolo e Politecnico di Torino attraverso Fondazione Links, chiude l'aumento di capitale con una raccolta di 20,9 milioni e passa dai 30 soci che avevano sottoscritto il primo aumento di capitale a febbraio 2020, a quota 107 shareholder. Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt entrano nel capitale con un investimento diretto rispettivamente di 3 e 2 milioni di euro. Il piano industriale 2020-2024prevede il sostegno a oltre 100 Imprese, investendo circa 90 milioni di euro e ottenendo co-investimenti pari a 5 volte questo valore, riversando quindi nel capitale di impresa circa 450 milioni. "Abbiamo realizzato in poco tempo risultati importanti, coagulando intorno alla nostra idea un network coraggioso, ambizioso e visionario. Un network fatto di persone, enti privati e istituzioni che hanno creduto in noi, come Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt, vale a dire le due più importanti realtà territoriali impegnate a sostenere attivamente innovazione e futuro sostenibile della città in cui siamo nati, e non solo", spiega Stefano Buono, presidente di Liftt.