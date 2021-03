Il consigliere è mobile

Il Fratello d’Italia Sergio Ebarnabo, ex Alleanza Nazionale e di origine Msi-Dn, figura di riferimento della destra astigiana, già vicesindaco della città del Palio (all’epoca del sindaco Giorgio Galvagno, attuale presidente della Banca di Asti) e già vice presidente della Provincia di Asti, si appresta all’allunaggio nella sala dei bottoni della Sgr Ream. Fresco di (ri)nomina nella Fondazione Cassa di Risparmio di Asti dov’è vice presidente del consiglio di indirizzo, è riuscito a trovare nuovi spazi offrendo i suoi servigi a Mario Sacco, presidente della locale Confcooperative e vicepresidente di Ream. Come premio per la sua fedeltà Sacco ha deciso di portarlo nelle stanze ovattate di Ream, prossima al rinnovo delle cariche del cda, a fianco dei professori Giovanni Quaglia e Maurizio Irrera.

A chi obietta che le competenze in materia di gestioni immobiliari dell’aspirante consigliere d’amministrazione siano piuttosto vaghe si replica che il pretendente al titolo è “del ramo". Sergio Ebarnabo, infatti, non sarà un esperto della gestione di immobili ma sicuramente si intende di mobili, dato che fin dalla giovinezza è titolare della pregiata ditta “Casa del Sofà” di corso Dante ad Asti, dove dispensa preziosi consigli ai clienti, ovviamente in materia poltrone e divani.