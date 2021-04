Torino: ex M5s Carretto aderisce a Movimento 4 Ottobre

Il consigliere comunale Damiano Carretto, ex M5s che negli scorsi mesi aveva lasciato la maggioranza per il Gruppo Misto, ha aderito al Movimento 4 Ottobre, fondato dai fuoriusciti dei 5 Stelle in Regione Francesca Frediani e Giorgio Bertola. Un progetto, spiega Carretto, che "porta avanti quei valori che mi rappresentano, battaglie che ho intenzione di continuare all'interno del Consiglio comunale, garantendo la ferma adesione a valori che per me sono irrinunciabili". "Sono felice di tornare a collaborare con Francesca Frediani e Giorgio Bertola - aggiunge -, con cui negli anni ho condiviso molte battaglie. Siamo a disposizione di tutte quelle persone che continuano ad avere una speranza di reale cambiamento per la città e che non si rassegnano all'egemonia del Sistema Torino di cui ormai fanno parte la sindaca Appendino e il Movimento 5 Stelle. Il nostro obiettivo - conclude Carretto - è dare vita ad un soggetto politico che rimetta al centro del dibattito tutte quelle istanze dimenticate dagli attuali partiti e che dia voce a chi si sente tradito e abbandonato dalle istituzioni e che è stanco di promesse non seguite dalla coerenza".