EMERGENZA SANITARIA

Piemonte migliora e resta arancione

Nel pre-report settimanale del ministero della Salute in calo tutti i dati relativi ai contagi. Migliora anche la pressione sul sistema ospedaliero ma per un allenatamento delle restrizioni si attende un provvedimento nazionale

Continua a migliorare l’andamento dell’epidemia in Piemonte. Nella settimana dal 5 all’11 aprile si registra una ulteriore riduzione dei casi segnalati di circa il 33 per cento. La percentuale di positività dei tamponi scende dal 13.8 al 10.7 per cento. Dati che confermano il colore della regione, con la provincia di Cuneo pronta a tingersi d’arancione come tutte le altre già a partire dalla prossima settimana. Si riduce anche il numero dei focolai attivi e il numero di persone non collegabili a catene di trasmissione note. Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica scende dal 66 al 61 per cento, quello dei posti letto in terapia intensiva da 59 a 50 per cento, dati che dimostrano anche la progressiva riduzione della pressione sugli ospedali. Anche l’indice di contagio è in sensibile riduzione: l’Rt puntuale cala ulteriormente (da 0.9 a 0.75) e l’Rt medio passa da 0.88 a 0.76. Difficile tuttavia, nonostante questi numeri, che la prossima settimana si assista già a un allentamento delle restrizioni, soprattutto per quanto riguarda bar e ristoranti, in attesa di un provvedimento nazionale che arriverà, verosimilmente, a fine mese.