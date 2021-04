Cirio in Fondazione

Dicono che… il super partito della Granda, ovvero quel sistema di potere che ha come collante l’affermazione di interessi locali al di là delle geografie politiche, si starebbe compattando (lasciando qualche scontento) per sostenere la candidatura di Giuliana Cirio (sorella del governatore piemontese Alberto) attuale direttore di Confindustria Cuneo a segretario generale della Fondazione CrC. Un passaggio di testimone tutto di marca cuneese visto che andrà a prendere il posto di Andrea Silvestri, 51 anni, ingegnere gestionale, che dopo 14 anni lascia l’ente di via Roma per diventare direttore generale dell’Università di Torino.