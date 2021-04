Amministrative: Pentenero (Pd), bene primarie, io in campo

"Voglio pensare al passaggio delle primarie come a un momento importante della campagna elettorale. Io sono in campo". Così, sui suoi canali social, l'ex assessora regionale Gianna Pentenero conferma la volontà di misurarsi con gli altri aspiranti candidato sindaco del centrosinistra alle primarie che si svolgeranno a Torino il 12 e 13 giugno, come deciso ieri dopo l'incontro al Nazareno fra i vertici nazionali e locali del Pd. "Il segretario nazionale Letta - sottolinea Pentenero - ha mantenuto il suo impegno per garantire la più ampia partecipazione e condivisione con i cittadini attraverso lo strumento delle primarie per ottenere una coalizione ampia e che possa vincere in tutte le città al voto. Ora - conclude - attendiamo le nuove regole e le modalità di svolgimento".