Finpiemonte "rinviata"

Dicono che… l’assenza del presidente Carlo Riva Vercellotti (e della sua vice Sara Zambaia) sia stata quanto mai “provvidenziale” per rinviare di una settimana l'audizione della Commissione in cui questa mattina si sarebbe dovuto discutere delle consulenze relative a Finpiemonte su cui anche la Corte dei Conti ha acceso un faro. Così il presidente della finanziaria regionale Roberto Molina avrà altri sette giorni per cercare di districarsi in quel ginepraio di incarichi e affidamenti e, soprattutto, capire quanto di quell'andazzo dei precedenti mandati sia poi proseguito anche in quello attuale.