Amministrative: Sganga (M5s),non va bene primarie senza donne

Il passo indietro, nel centrosinistra, "dell'unica donna che al momento aveva dato disponibilita' ufficiale per la corsa alla carica di sindaco mi dispiace per il messaggio che passa". Ad affermarlo, all'indomani della decisione dell'ex assessora regionale Gianna Pentenero di non candidarsi alle primarie, è la capogruppo M5s al Comune di Torino, Valentina Sganga. "È normale - si chiede in un post Facebook - che una donna rinunci a candidarsi perché non ha possibilità di vincere contro degli uomini? Ed e' normale che delle forze politiche progressiste avallino questa condizione? Ad oggi purtroppo lo e' altrimenti non ci vedremmo ad osservare una competizione elettorale dominata totalmente da uomini. Quante volte - aggiunge - sentiamo dire 'poche donne hanno le skill curricolari per raggiungere questo incarico, e' per questo che ci sono più uomini' oppure 'poche donne hanno partecipato alla competizione elettorale, e' per questo che ci sono più uomini'? ". Per Sganga "queste giustificazioni vanno combattute come va contrastata 'l'assenza di donne' su cui poggiano. In politica c'è un solo modo per farlo: sostenere e incoraggiare la partecipazione femminile, sempre. Il mio Movimento - sottolinea - questo passo l'ha fatto da tempo, Chiara Appendino e Virginia Raggi alla guida delle maggiori città italiane ne sono la prova piu' conosciuta. L'ha fatto e continuerà a farlo, e pretenderlo, perché le nostre donne non possono, ne' vogliono, arrendersi".