VERSO IL VOTO

Appendino strizza l'occhio a Damilano

Non è un vero e proprio endorsement, ma pronuncia parole al miele all'indirizzo del candidato sindaco del centrodestra. Gli attacchi li riserva ai soli partiti che appoggiano l'imprenditore: "Su diritti e inceneritore siamo lontani anni-luce"

Non rappresentano certo un vero e proprio endorsement ma neanche sono frasi di circostanza quelle che Chiara Appendino, nella consueta diretta facebook del venerdì, ha pronunciato parlando di Paolo Damilano, candidato a sindaco di Torino per il centrodestra. “Paolo è una persona che conosco bene, che stimo, stiamo lavorando insieme per le Atp Finals, e penso abbia fatto una scelta coraggiosa a decidere di fare politica e auspico che ci siano tante persone che abbiano voglia di fare questa scelta coraggiosa” afferma la prima cittadina, confermando certe voci secondo cui sarebbe pronta ad aiutare l’imprenditore acqua&vino pur di non vedere succedergli colui che più di tutti l’ha incalzata dai banchi dell’opposizione, ovvero il capogruppo Pd Stefano Lo Russo. Gli unici attacchi Appendino li riserva ai partiti che pure sosterranno Damilano nell’impresa di conquistare Palazzo civico: “Se mi si chiede cosa penso politicamente, se penso alle idee che hanno, ad esempio, Fratelli d’Italia sui diritti o la questione dell'aborto, o la Lega sugli inceneritori, siamo anni luce lontani”.