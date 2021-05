LOTTA AL COVID

In arrivo 2 milioni di vaccini

La campagna d'immunizzazione in Piemonte mette il turbo: maxi fornitura tra giugno e luglio. La promessa strappata da Cirio a Figliuolo. Vacanze covid free per gli over 50

Un milione di vaccini al mese per giugno e luglio. È questa la promessa che Alberto Cirio è riuscito a strappare al generale Francesco Paolo Figliuolo nella sua missione romana, dove ha incontrato anche i ministri Gelmini e Carfagna. Eccole le “munizioni” tanto invocate in queste settimane dal governatore del Piemonte che ora potrà finalmente imprimere una decisa accelerata alla campagna vaccinale proprio alla vigilia dell’estate. È già stata convocata per domani mattina una riunione all’Unità di crisi per pianificare il programma delle somministrazioni sulla base delle buone nuove giunte dalla Capitale.

Nelle prossime ore il sistema del portale IlPiemontetivaccina ripianificherà tutte le vaccinazioni degli over 50, che si concluderanno tra il 10 e il 20 giugno per la fascia tra i 55 e i 59 anni e tra il 20 e il 30 giugno per la fascia 50-54. Insomma, vacanze covid free anche per gli ultracinquantenni che in 161.829 hanno già preaderito sulla piattaforma regionale. Intanto nelle ultime ventiquattro ore il ritmo delle vaccinazioni è tornato a superare quota 30mila, con 30.202 dosi somministrate.

Per quando riguarda le nuove forniture, Pfizer resta l’unica casa in grado per ora di garantire quantità significative in modo costante: attese per giovedì 151mila dosi, altre 149mila arriveranno la prossima settimana e 146mila il 26 maggio. La prima fornitura di giugno, attesa giovedì 3, avrà invece 233mila dosi.