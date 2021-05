Israele: Damilano, politica non deve mai essere violenza

"La politica non deve mai essere violenza, ma solo dialogo e confronto". Così, in un post Facebook, l'imprenditore e candidato sindaco di Torino Paolo Damilano, commenta le scritte pro Palestina e contro il Pd tracciate questa notte sulla sede di un circolo Dem torinese. "Solidarietà e sostegno al Pd - scrive Damilano - dopo l'increscioso atto di vandalismo di questa notte contro la sede del Partito Democratico in via Dina. Azioni come queste vanno condannate con fermezza".