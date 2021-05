Il vaccino di Galante

Dicono che... sia arrivato in Regione del tutto inatteso l’appello della conferenza dei sindaci dell’Asl di Alessandria per affidare un ruolo di primo piano nella campagna vaccinale all’attuale commissario della stessa azienda sanitaria Valter Galante. “Ha dimostrato nei fatti di aver gestito meglio che in altre province il difficile compito legato all’immunizzazione”, spiega il primo cittadino di Casale Monferrato Federico Riboldi di Fratelli d’Italia, dal quale è scaturita l’iniziativa poi approvata all’unanimità dai sui colleghi e finita nel verbale dell’ultima riunione. Galante sta per terminare, in questi giorni, il suo mandato alla guida dell’Asl e ha già raggiunto l’età della pensione, e proprio per questo il manager, in passato assessore alla Sanità nella giunta di centrodestra dal 2003 al 2005, viene considerato da Riboldi e dai suoi colleghi “una risorsa su cui poter ancora contare, senza mettere in discussione nessuno di coloro che stanno gestendo la campagna vaccinale”. Per il quasi ex commissario Riboldi immagina un ruolo di coordinamento tra le varie Asl. Cosa risponderà l’assessorato e quel Dirmei dove sono già molti gli esperti arruolati per affrontare la pandemia prima e la campagna vaccinale poi?