Pedrale scudocrociato

Luca “Rieccolo” Pedrale è da ieri commissario per la provincia di Vercelli dell’Udc. Dopo aver tentato di arruolarsi in Fratelli d’Italia, trovando però la porta sbarrata dai vertici locali e regionali del partito di Giorgia Meloni, per l’ex capogruppo del Pdl e di Forza Italia in consiglio Regionale si apre una nuova stagione politica, questa volta sotto le insegne dello scudo crociato di Lorenzo Cesa. “Prossimamente, appena la pandemia del coronavirus lo consentirà, organizzerò una serie di incontri pubblici sul territorio” ha dichiarato “mister panissa”, pronto a tornare in gioco già nei prossimi appuntamenti elettorali.