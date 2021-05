PALAZZO CIVICO

"Maxi assunzioni maxi fuffa",

Fratelli d'Italia contro Appendino

Alzo zero della deputata Montaruli sui 350 nuovi ingressi prospettati dalla sindaca nella macchina comunale. "Sarà tutto accentrato a livello nazionale, dal sindaco di Torino solo propaganda a fini elettorali"

Le 350 assunzioni con i soldi del Recovery Fund promesse da Chiara Appendino? Secondo Fratelli d’Italia è solo “propaganda sulla pelle dei giovani”. L’attacco arriva dalla deputata torinese Augusta Montaruli, secondo cui la sindaca pentastellata “si conferma solo una venditrice di fumo a fini elettorali”.

Mentre la prima cittadina da giorni parla di una nuova infornata di giovani all’interno del Comune di Torino, per rendere più efficiente e smart la macchina amministrativa di Palazzo Civico, la parlamentare del partito di Giorgia Meloni replica duramente che “l’idea di voler assumere a tempo determinato 350 giovani con i fondi del Recovery era assurda quanto irresponsabile, con la prospettiva di sprecare le risorse disponibili per un'infornata senza prospettiva e senza rispetto del merito. Ora dal governo arriva la notizia di un portale unico che accentrerà su Roma tutte le assunzioni della pubblica amministrazione. Una conferma di quanto il sindaco Appendino sia in grado soltanto di fare promesse al vento in vista delle elezioni comunali”. Per questo Montaruli chiede al governo “chiarezza sul piano di assunzioni” perché “non si può pensare di costruire la pubblica amministrazione del futuro basandosi su incarichi e formazione a tempo determinato. Servono progettualità e contratti a tempo indeterminato per non illudere i giovani”.