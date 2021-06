Sicurezza: Alessandria, dopo spaccate e risse più pattuglie

Il sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, aumenta i controlli in città per garantire più sicurezza. "Con l'allentamento delle misure del coprifuoco e la ripresa della movida, e in considerazione degli ultimi avvenimenti di cronaca accaduti in città - dice, riferendosi alle spaccate e alle risse in centro -, ho concordato con il comandante vicario della polizia municipale, Alberto Bassani, l'intensificazione dei controlli con pattuglie appiedate. L'intenzione è garantire la sicurezza delle attività commerciali e a tutti coloro che frequentano il nostro centro cittadino". Il provvedimento si aggiunge all'ordinanza, emanata due giorni fa, che vieta da venerdì a domenica, e durante i giorni prefestivi e festivi, la vendita o distribuzione, per asporto, di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o lattine. "Gli episodi di disordine che si sono verificati in questi ultimi periodi - aggiunge il sindaco di Alessandria - meritano una risposta tempestiva ed efficace".