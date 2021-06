EMERGENZA SANITARIA

Contagi da coronavirus ai minimi,

Piemonte in bianco dal 14 giugno

I contagi continuano a scendere e per la seconda settimana consecutiva la regione ha dati che consentono il passaggio di colore. Il numero di tamponi positivi passa dal 3,2 al 2,3 per cento. Tutti i numeri del pre-report del Ministero della Salute

Prosegue in Piemonte il calo dei contagi nella settimana tra il 24 e il 30 maggio in cui l’incidenza si riduce di oltre il 30 per cento e l’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi scende da 0.70 a 0.64, mentre la percentuale di positività dei tamponi passa da 3,2 a 2,3 per cento. Sotto soglia, e ulteriormente ridotti, i tassi di occupazione dei letti ordinari (dal 14% al 10%) e in terapia intensiva (dal 15% al 13%). Calano anche i focolai attivi, i nuovi e il numero di persone non collegate a catene di trasmissione note. Insomma, per la seconda settimana consecutiva i dati del pre-report del Ministero della Salute indicano un Piemonte da zona bianca; se dovessero essere confermati anche per quella successiva garantiranno il passaggio a un livello di restrizioni ancora più basso a partire da lunedì 14 giugno.