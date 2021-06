Torino, aggredita consigliera FdI

Verangela Marino, esponente di Fratelli d’Italia e consigliera della Circoscrizione 6 a Torino, è stata aggredita nel pomeriggio in corso Palermo durante un’iniziativa elettorale. La consigliera, nota per le sue battaglie contro lo spaccio nella zona, è stata circondata e presa a calci e pugni in faccia mentre filmava l’aggressione a un gazebo del suo partito allestito per sostenere il compagno di partito Enzo Liardo, candidato nella lista in Comune. Danneggiata anche la sua auto, dove ha cercato di rifugiarsi. Il fatto è avvenuto in corso Palermo, all’altezza di via Sesia. Sull’episodio indaga la polizia.