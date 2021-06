La tartaruga di Marrone

Fratelli con la tartaruga? Dopo le tensioni storiche fra l’esponente torinese di FdI Maurizio Marrone e CasaPound sembra tornata la pace, suggellata da un’alleanza elettorale. L’esponente locale del movimento di estrema destra, questa volta sotto le spoglie di Torino Tricolore, Matteo Rossino, avrebbe avuto un incontro dai toni concilianti con il luogotenente subalpino della Meloni per ufficializzare l’ingresso il loro sostegno alle prossime elezioni amministrative di Paolo Damilano, che così incasserebbe l’appoggio di gran parte della galassia nera. La notizia della riconciliazione pare però non abbia soddisfatto tutti, in particolare nella componente più moderata, quella “crosettiana”, c’è chi avrebbe annunciato barricate per impedire l’ingresso in lista di militanti dell’ultra destra.