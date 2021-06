Sanità: appalti irregolari, chieste 15 condanne

Quindici condanne sono state chieste dal pubblico ministero Gianfranco Colace in tribunale a Torino in un processo legato a irregolarità su appalti nelle strutture sanitarie. Le pene proposte dal magistrato variano dai sei anni agli otto mesi di reclusione. Per cinque imputati la richiesta è di non luogo a procedere per prescrizione. I fatti contestati risalgono al periodo compreso fra il 2013 e il 2015 e si riferiscono a forniture di impianti audio e altri dispositivi in ospedali a Torino e Orbassano. Il processo era già cominciato anni fa ma il tribunale, ravvisando un problema di procedura, aveva imposto uno stop; si era così resa necessaria una nuova udienza preliminare.