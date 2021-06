PALAZZO LASCARIS

Mettiamo #fuorigioco la Regione

Nelle piazze del Piemonte la petizione del M5s contro il disegno di legge del centrodestra che mira a modificare il provvedimento contro la ludopatia approvato nella scorsa legislatura. Sacco: "Portiamo in aula la voce dei cittadini"

Il Movimento 5 stelle prova a mettere la Regione Piemonte in #fuorigioco. Questo l’hashtag con cui i pentastellati di Palazzo Lascaris lanciano la petizione contro la modifica delle legge sullo ludopatia ri-presentata in aula dalla maggioranza di centrodestra dopo l’approvazione in giunta. Inizia questa settimana, nelle piazze del Piemonte, la raccolta firme per salvare la legge regionale 9 del 2016 contro la ludopatia. A partire da sabato 12 giugno sarà possibile aderire all’iniziativa presso i banchetti allestiti nei principali comuni del Piemonte, i punti raccolta saranno indicati sul sito www.piemonte5stelle.it e sui canali social del Movimento.

“La petizione è rivolta al Consiglio regionale, con l’obiettivo di portare a Palazzo Lascaris la voce di chi si oppone al progetto, targato Lega e centrodestra, mirato a smantellare una buona legge, rivelatasi molto utile a combattere le dipendenze da gioco d’azzardo” afferma il capogruppo grillino Sean Sacco.

La mobilitazione si aggiunge al lavoro dei consiglieri del M5s e delle opposizioni in via Alfieri, dove attraverso un muro di oltre 60mila emendamenti è già stato respinto il primo tentativo leghista di mettere mano alla legge. Ora inizia una nuova battaglia, in piazza e in aula, per bloccare anche il disegno di legge già approvato in giunta.