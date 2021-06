LOTTA AL COVID

Vaccino in vacanza, si parte

Questa mattina il via libera di Figliuolo all'accordo tra Piemonte e Liguria. Varrà non solo per i villeggianti, anche per i tanti lavoratori stagionali. Soddisfatto Cirio: "Saremo operativi al più presto". Ora estendere l'intesa anche con altre regioni

Via libera all’accordo tra Piemonte e Liguria per i vaccini in vacanza. Le due regioni erano state le prime a siglare un’intesa per consentire ai rispettivi residenti di potersi vaccinare anche sul territorio della regione confinante qualora si trovassero lì in villeggiatura, per evitare di dover tornare indietro apposta per ricevere l’iniezione. Serviva però l’ok del commissario per l’emergenza che è arrivato questa mattina: con una lettera indirizzata a tutte le regioni, il generale Francesco Paolo Figliuolo ha spiegato che “laddove per eccezionali motivi dovesse rendersi necessaria la somministrazione della seconda dose a lavoratori e turisti che soggiornano al di fuori della Regione/P.A. (Provincia Autonoma ndr) di residenza per un periodo di permanenza congruo, questa Struttura, qualora informata con adeguato preavviso, è disponibile al riequilibrio delle dosi da distribuire”. Non solo per i villeggianti, dunque, anche per i tanti lavoratori stagionali impegnati in Italia. Tutto dovrà essere gestito integrando i sistemi informativi delle varie regioni.

Soddisfatto il governatore Alberto Cirio: “Ho sentito ora il presidente Giovanni Toti con cui abbiamo già siglato l’accordo per far sì che i piemontesi in vacanza in Liguria possano ricevere lì la seconda dose, così come per i liguri che trascorreranno le ferie in Piemonte. Stiamo mettendo a punto gli ultimi aspetti tecnici. Saremo operativi al più presto!”. Per il momento il Piemonte è pronto a partire con la Liguria ma non sono esclusi accordi anche con altre regioni, anche se a questo punto la soluzione più auspicabile sarebbe quella di un accordo complessivo a livello di Conferenza delle Regioni.