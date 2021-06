Re Ferdinando

Non sono passate nemmeno ventiquattrore dalla designazione di Stefano Lo Russo e già certi haters grillini si sono messi in moto sui social. Così una pagina fino a ieri denominata "Colpa di Chiara Appendino" ora è diventata "Lo Russo che ti ammalia col suo sorriso". Per carità, il sorriso del candidato sindaco del Pd non sarà smagliante, ma che dire allora del naso che precede di gran lunga l’ideatore di questa pagina? Si racconta che alla corte pentastellata di Palazzo Civico ci fosse addirittura chi lo chiamava Re Ferdinando, ovviamente stando ben attento a non farsi sentire dalle grandi orecchie di sua moglie.