Grimaldi (Luv), Damilano via da Film Commission

Il capogruppo Luv in Regione Piemonte, Marco Grimaldi, sollecita le dimissioni di Paolo Damilano dalla presidenza della Film Commission piemontese. "Ieri in Aula - sottolinea Grimaldi - ho chiesto come mai il centrodestra abbia ufficializzato la candidatura a sindaco di Torino di Paolo Damilano, quando non è ancora arrivata alla Regione la sua lettera di dimissioni da presidente della Film Commission. Nulla di illegale, ma questione di stile e incompatibilità che il codice etico della Film Commission definisce chiaramente". "Manifesti, interviste e sito internet - aggiunge - dicono che lui è già in campagna elettorale da tempo, ci aspettavamo questo gesto di correttezza. Ora direi che è necessario. Il mandato scade a breve, ma da venerdì scorso, con l’ufficialità della candidatura e l'investitura da parte del tavolo nazionale del centrodestra, non è il caso di ricoprire l'incarico un giorno in più". "Siamo contenti - dice ancora - che la nomina regionale sia stata un'ottima palestra, come ha dichiarato Damilano. Ma è ora di interrompere l'abbonamento".